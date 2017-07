Zes maanden zwanger lingeriemodel slaat terug na kritiek op sixpack

Tiener wordt wakker tussen kaken van een beer

10 juli Een Amerikaanse tiener is aan de dood ontsnapt toen hij op kamp was in de buurt van Denver (Colorado). Dylan (19) werd gisteren rond 4 uur 's ochtends wakker door een krakend geluid. Plots besefte hij dat zijn hoofd in de bek van een beer zat en dat die hem uit zijn slaapzak probeerde te trekken.