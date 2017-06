23 doden door vuurwerkexplosie in India

Syrië-overleg tussen Rusland, Iran en Turkije afgelast

10:20 Rusland, Turkije en Iran gaan komende week toch niet overleggen over het de-escaleren van de burgeroorlog in Syrië. Het overleg was gepland voor 12 en 13 juni in Kazachstan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land heeft vandaag gemeld dat de drie hebben afgezegd.