700.000 besmette eieren in Verenigd Koninkrijk verspreid

Ook België houdt Nederland voor een groot deel verantwoordelijk voor het uitbreken van de fipronilcrisis in dat land. De autoriteiten daar moesten de NVWA drie keer aanmanen voor het informatie kreeg over Chickfriend, het bedrijf uit Barneveld dat wordt gezien als veroorzaker van het gifschandaal.



Eerder deze week werd al bekend dat de NVWA al in november vorig jaar een tip had gekregen over stallen die werden schoongemaakt met fipronil. Volgens topman Rob van Lint was er toen 'geen enkele aanwijzing dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten'. Hij stelt dat er 'geen enkele aanwijzing was voor gevaar voor de volksgezondheid'. Er werden niet direct monsters van eieren genomen omdat er geen vermoedens waren dat het bestrijdingsmiddel daar ook in zou zitten.