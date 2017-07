90ste verjaardag Volksbevrijdingsleger: grote militaire parade in China

Trump gefrustreerd over starre opstelling China

6:12 President Donald Trump is 'zeer teleurgesteld' in China. In een serie tweets zei hij in de nacht van zaterdag op zondag dat de Chinezen 'helemaal niets voor ons willen betekenen met betrekking tot Noord-Korea, behalve praten', terwijl ze jaarlijks miljarden verdienen aan de handel met de Verenigde Staten.