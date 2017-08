Aanhanger met 20.000 kilo chocolade gestolen

Respectloos? Koppel in zwemkleding bezoekt Italiaanse kerk

12:29 In Italië is ophef ontstaan over een foto van een koppel dat een kerk bezoekt in badpak. De vrouw is gehuld in bikini, de man in zwembroek, terwijl ze in het portaal staan van het godshuis in het badplaatsje Villammare.