Aanslag Londen: vermiste Fransman mogelijk terechtgekomen in Thames

Xavier Thomas was met zijn vriendin voor een weekendtrip in de Britse hoofdstad. Ze liepen volgens Scotland Yard in zuidelijke richting op London Bridge rond het tijdstip dat de aanslag begon. ,,Het is mogelijk dat Xavier werd geraakt door de bestelwagen van de aanslagplegers, met kracht de lucht in werd geslingerd en terechtkwam in de Thames", zegt de politie. Een gespecialiseerde eenheid is volgens haar sinds de avond van de aanslag bezig om de rivier af te zoeken met sonarapparatuur.