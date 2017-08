Abdeslam moet zich ook voor Belgische rechter verantwoorden

De Belgische terreurverdachte Salah Abdeslam moet zich voor de Belgische rechter verantwoorden voor de schietpartij in Brussel, waarbij drie agenten gewond raakten. Abdeslam wist bij die schietpartij te ontkomen, maar werd later opgepakt. De schietpartij vond plaats na de aanslagen in Parijs van november 2015.

Ook medeverdachte Soufien Ayari moet zich voor Belgische rechtbank verantwoorden. Hij ontsnapte samen met Abdeslam tijdens de schietpartij op 22 maart 2016. Leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT), het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, wilden die dag een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat in Brussel. De zes agenten hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement. Bij binnenkomst werden ze onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

Bij de schietpartij kwam de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven (36). Belkaid, ook wel bekend onder de schuilnaam Samir Bouzid, werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Ontsnapping

De twee andere aanwezigen in het appartement wisten te ontsnappen. Uit onderzoek bleek dat een van hen Salah Abdeslam was. De politie pakte Abdeslam drie dagen later op, slechts enkele kilometers verderop, in de Vierwindenstraat in de Brusselse wijk Molenbeek.