Al meer dan 850 doden door regenval India

Signalen radicalisering en psychische problemen bij aanvaller Hamburg

13:49 De man die vrijdag in een supermarkt in Hamburg met een groot keukenmes meerdere mensen aanviel, was een bekende van de autoriteiten. Er waren signalen van radicalisering, werd zaterdag bij een persconferentie bekendgemaakt. De islamitische man had ook psychische problemen. De autoriteiten zagen in hem echter geen acuut gevaar, hij stond niet te boek als jihadist.