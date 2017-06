Albanezen stapje dichterbij lidmaatschap EU

De Albanese president Bujar Nishani benadrukte in een gesprek op de Duitse televisie dat het hoogste doel is lid te worden van de Europese familie. ,,Maar we hebben tijd nodig om ons voor te bereiden. Lidmaatschap is voor ons een droom. Wij geloven in de principes, normen en waarden van de EU. We willen volwaardig lid worden en ook een bijdrage leveren, niet onze hand ophouden. Europa moet het integratieproces in leven houden, dat is het beste voor vrede in een gecompliceerd gebied. Wij kunnen als tegenprestatie een rol spelen om de veiligheid te vergroten en migratiestromen te controleren.”



Het zag er lang niet naar uit dat Albanië deze verkiezingen zou kunnen houden vanwege hooglopende ruzies tussen de socialisten en de conservatieven. Het parlementaire werk werd regelmatig geblokkeerd door de conservatieven. Hervormingen van het justitiële apparaat zijn nog steeds niet doorgevoerd. Een onafhankelijke commissie moet nog 800 rechters en openbare aanklagers screenen.



Politici die verdacht worden van criminele activiteiten moesten terugtreden. In de praktijk worden ze echter vaak opgevolgd door familieleden zonder strafblad, aldus een onderzoeker. Conservatieve aanhangers plaatsten tijdens de blokkades ook torenhoge luidsprekers voor het kantoor van de premier. Daaruit klonk keiharde muziek. Door bemiddeling van het Europese Parlement en druk vanuit Verenigde Staten konden de verkiezingen vandaag alsnog doorgaan, al was het met enige vertraging.