'Als Rutger me niet had weggesleurd dan was ik er niet meer geweest'

,,Als mijn man dat niet had gedaan... dan was ik er niet meer geweest,'' zegt Amber (39) enkele uren later. ,,Toen ik omkeek zag ik mensen als een zee uiteen gaan. Langs me heen vloog een lichaam. Er was complete hysterie. Rutger greep me vast en schreeuwde: 'Kom! Kom!' Het gebeurde allemaal in een paar seconden. Ik zag de bus, volgens mij was ie wit. Ik heb niet gezien wie erin zat.''

,,De bus was misschien 7 meter bij ons vandaan toen we wegrenden. Het was complete chaos,'' zegt Mudde (40). ,,We renden de trap op. Zo hoog mogelijk. De pui was helemaal glas. Als er explosieven in het busje hadden gezeten of als ze waren gaan schieten was het een grote schervenregen. Uiteindelijk kwamen we op de negende verdiepen tussen de Amerikanen, Fransen, en Spanjaarden. Daar stortte iedereen in van de spanning.''

Vanaf de negende verdieping zag het internationaal gezelschap steeds meer ambulances komen, steeds meer agenten, met steeds zwaardere bewapening. Ze schreeuwden naar elkaar.