Amanda Knox: vrouw die vriend aanspoorde zelfmoord te plegen verdient medeleven

Ook de zaak van Knox werd breed uitgemeten door de media wereldwijd. Knox werd in nieuwsberichten veelvuldig in een kwaad daglicht gesteld. Deze ervaring heeft haar ertoe gezet het op te nemen voor Carter. ,,Toen ik terechtstond in Italië, schilderde de media me continu af als een 'femme fatale'. Met een ziekmakend gevoel van déjà vu zag ik de aanklagers hetzelfde doen met Carter." Knox zegt verder in haar brief dat we te graag een schuldige aan willen wijzen bij dit soort tragedies, 'terwijl we vergeten dat het Roy's eigen keuze was om terug in de auto te stappen'.