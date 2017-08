Amerika in spanning om mega-jackpot van 700 miljoen

Britse Alex mag kat niet adopteren omdat hij homo is

22:17 'Ik zit te huilen in de bus', twitterde de Britse Alex Andreou vanavond. De in Londen wonende acteur en schrijver was onderweg om een hulpbehoevende kat te adopteren. Halverwege de tocht kreeg hij echter een telefoontje dat hij weer mocht omdraaien. De reden: hij is homo.