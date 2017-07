Amerikaan laat met grasmaaier zien wat hij van buren vindt en Google zag het

VIDEO Peruaanse stierenvechter ontsnapt in Pamplona voor vijfde keer aan dood

20:07 Het is de jonge stierenvechter Andres Roca Rey (20) uit Peru niet gegund om ongeschonden uit de strijd te komen. Afgelopen week stond hij in Pamplona voor de vijfde keer oog in oog met een woeste stier en evenals alle vorige keren, moest hij hevig bloedend het slagveld verlaten.