Amerikaans koppel opgepakt dat lijk ex in vriezer bewaarde

Afgehakt hoofd van Russische studente gevonden in botanische tuin

16:57 Een 29-jarige man met een lang strafblad op het gebied van seksmisdrijven is aangehouden voor de moord op de 20-jarige studente Victoria Povesma uit de Russische stad Tomsk. Haar hoofd werd gisteren verpakt in een plastic zak gevonden bij een vijver in de botanische tuinen van Tomsk. Later werd de rest van haar lichaam aangetroffen, zo is vandaag bekend gemaakt.