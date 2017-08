Amerikaanse (21) dumpt baby in bosjes tussen mieren: mogelijk 20 jaar cel

De 21-jarige Amerikaanse Sidney Woytasczyk uit Houston hangt 20 jaar cel boven het hoofd voor het verwaarlozen en achterlaten van haar pasgeboren baby. Voorbijgangers vonden haar kindje huilend in de bosjes. Het meisje, dat nog een navelstreng had, was bedekt met vuil en zat onder de mieren.

Voorbijganger Albert Peterson vond donderdag rond 5 uur ’s ochtends de huilende baby. Diep geschokt pakte hij haar op, veegde het vuil weg en belde de hulpdiensten. Maar eerst werd de schrijnende situatie op video vastgelegd. ,,Ze zat helemaal onder het vuil en de mieren'', vertelt Peterson ontdaan tegen Chanel 2. ,,Het was duidelijk dat ze was gedumpt. Maar je kon zien dat ze heel sterk was. Ze lag op de grond en probeerde te overleven.''

De jonge moeder was snel gevonden. Agenten hoefden slechts het bloedspoor uit de bosjes te volgen. Dat leidde direct naar een van de appartementen van het Cypress Creek complex in Houston (Texas). In eerste instantie ontkende Sidney Woytasczyk iets met de baby te maken te hebben. Maar later gaf ze toe net te zijn bevallen van het kindje. Ze wist naar eigen zeggen niet dat ze in verwachting was, tot ze plotseling beviel in de keuken van haar appartement. De reden waarom ze haar baby in de bosjes dumpte is nog onduidelijk.

Infectie

Het meisje werd voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hier bleek dat ze aan een bacteriële infectie leed omdat haar navelstreng eraf was getrokken in plaats van geknipt. Maar die infectie zou te behandelen zijn en nu gaat het - naar omstandigheden - goed met de kleine. Agenten noemen het een groot geluk dat een voorbijganger de baby vond. ,,Als dat niet was gebeurd, dan was ze overleden.''

Later werd ook de mogelijke vader ook getraceerd. Deandre Skillern – die beweert de vader te zijn – had naar eigen zeggen geen idee dat zijn vriendin in verwachting was. Ook Sidney’s moeder wist van niks.

Ziekenhuis

Buren vinden het ongelofelijk dat Sidney haar baby in de bosjes dumpte terwijl in de buurt ook een ziekenhuis is waar zij haar kindje had kunnen achterlaten.

De lokale jeugdzorg ontfermt zich voorlopig over het meisje. De moeder van Sidney hoopt dat zij de voogdij krijgt. Verschillende mensen hebben contact met het ziekenhuis opgenomen omdat ze het kindje willen adopteren.

Volledig scherm De pasgeboren baby zat onder de mieren. © JB