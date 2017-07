Amerikaanse gouverneur laat strand sluiten en gaat er zelf zonnen

Gewone strandgangers waren er niet te bekennen, aangezien het strand bij de stad Berkeley, dat eigendom is van de staat, afgesloten was. De gouverneur en het parlement, dat door Democraten wordt gedomineerd, worden het niet eens over de begroting van dit jaar, waardoor Christie gisteren vanaf middernacht alle niet-essentiële overheidsdiensten in handen van de staat liet sluiten. Alle badgasten werden dan ook door de politie weggestuurd van het strand, met uitzondering van Christie zelf en zijn gezelschap, die door een lokale krant vanuit een vliegtuigje werden gefotografeerd terwijl ze aan het relaxen waren . Christie zit rechts in beeld in een strandstoel.

Petje

Christie, die daarna per helikopter naar hoofdplaats Trenton vloog voor een persconferentie over de sluitingen, bestond het dan nog daar te zeggen dat hij 'niet had gezonnebaad'. Geconfronteerd met de foto repliceerde zijn woordvoerder daarop doodleuk: ,,Ja, de gouverneur was kort op het strand om met zijn vrouw te praten voordat hij naar kantoor kwam. Maar hij heeft niet gezond. Hij droeg een petje."



Christies familie viert momenteel het lange weekend van Onafhankelijkheidsdag (4 juli) in het strandhuis dat bij het ambt van gouverneur hoort. Volgens de gouverneur is het huis 'de plaats waar mijn familie slaapt. Als ik moet kiezen tussen slapen met mijn familie of alleen slapen, kies ik meestal het eerste.' Christie maakt daarbij naar eigen zeggen geen gebruik van staatsmiddelen.



Een journalist die vroeg of het wel eerlijk was dat Christie zelf wel op het strand mocht komen, kreeg het laconieke antwoord dat hij dan maar zelf 'moet kandidaat stellen voor gouverneur'.