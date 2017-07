Amerikaanse legerhond krijgt officiële militaire begrafenis

De hond werd woensdag ingeslapen in de Amerikaanse staat Michigan, nadat er een agressieve vorm van botkanker bij de viervoeter was geconstateerd. DeYoung merkte dat er iets mis was toen de hond niet meer in staat was zijn linker voorpoot te gebruiken. ,,Ik wilde hem nog een ritje geven in een legerjeep voordat hij werd ingeslapen", vertelde DeYoung.