Amerikaanse politie jaagt op ontsnapte moordenaars

De twee worden door de autoriteiten in de staat Georgia als levensgevaarlijk omschreven. ,,Ze hebben op gewelddadige wijze twee bewakers om het leven gebracht. Ze geven niets om mensenlevens'', aldus de lokale sheriff. Er is een beloning van 115.000 dollar uitgeloofd voor de tip die tot hun aanhouding leidt.



Dubose was in 2015 begonnen aan een celstraf van twintig jaar, terwijl Rowe levenslang had zonder kans op vervroegde vrijlating. Ze waren allebei betrokken bij verschillende geweldsdelicten en waren meer dan eens celmaten van elkaar. Of ze dat nu ook waren, is niet bekend.



Dubose en Rowe werden dinsdag met 31 andere gevangenen vervoerd van de ene naar de andere gevangenis, toen ze wisten te ontsnappen. De politie wil niet bekendmaken hoe het duo erin is geslaagd uit het beveiligde gedeelte van de bus te komen.