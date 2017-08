Amerikanen in Cuba lopen gehoorschade op door verstopte audioapparatuur

Dat meldt persbureau AP. Afgelopen najaar kregen verschillende medewerkers van de nieuwe ambassade in Cuba problemen met hun gehoor. Bij sommige van hen en hun gezinsleden waren de klachten zo ernstig dat ze terug verhuisden naar de Verenigde Staten. Na maanden onderzoek concludeerde de Amerikaanse overheid dat ze zijn blootgesteld aan een apparaatje in of bij hun woonhuizen in Havana. Die woningen zijn Cubaans staatseigendom. Het is niet duidelijk hoeveel mensen getroffen zijn. Een Canadese diplomaat heeft ook problemen met zijn gehoor opgelopen.



Het audio-apparaatje zond tonen uit die niet hoorbaar zijn maar dat wel ernstige gehoorschade kan aanbrengen. Volgens persbureau AP is het niet duidelijk of de apparaatjes waren aangebracht om het gehoor te beschadigen of dat ze een ander doel hadden. De diplomatieke problemen zouden al maanden spelen maar komen nu pas naar buiten. Volgens AP bestaat ook de mogelijkheid dat niet Cuba maar een ander land verantwoordelijk is voor de audio-apparatuur.



Beveiliging aangescherpt

De Amerikaanse regering laat weten dat Cuba is gestraft doordat twee Cubaanse diplomaten de Verenigde Staten zijn uitgezet. Cuba zegt in een reactie dat die uitzetting onterecht is. De Cubaanse regering verklaart dat 'Cuba nooit toelaat dat Cubaanse grond wordt gebruikt voor acties tegen diplomaten en hun familie'. Het land verklaart sinds februari een 'diepgaand, urgent onderzoek' te doen 'dat de hoogste prioriteit' heeft.



Beveiliging van de Amerikaanse ambassade en van ambassadewoningen zou zijn aangescherpt. De Amerikaanse ambassade in Cuba ging in 2015 open nadat de banden tussen de twee landen waren hersteld onder president Barack Obama.