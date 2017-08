Angela Merkel belooft elke Duitser een baan in 2025

'Berucht IS-lid trouwde Nederlandse in Syrië'

7:09 Een berucht Australisch lid van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) is in Syrië met een Nederlandse vrouw getrouwd en heeft bij haar twee kinderen. Dat heeft de IS-ronselaar zelf gezegd tegen de Turkse politie, melden onder meer The Guardian en The Herald Sun.