Appje dat waarschuwt voor beving bestaat - in Japan

Op lange termijn kunnen we aardbevingen prima voorspellen. Je kunt zelfs decennia vooruitkijken. Zeker in het kwetsbare gebied tussen Griekenland en Turkije dat nu getroffen is. Voor de bewoners kwam de aardbeving totaal niet als een verrassing; de breuk was bekend en er zijn vaker aardbevingen. Maar wanneer zo'n beving precies komt, is lastiger te voorspellen, aldus geofysicus Rob Govers van de Universiteit Utrecht.

Hoe staat het eigenlijk met de nieuwe technologie om aardbevingen te voorspellen?

Govers: ,,Die technologie bestaat. Als de aardbeving eenmaal is begonnen, weten we door deze technologie wat er gaat komen. Omdat ze sneller reizen, arriveren de onschuldige trillingen het eerst. Later komen de zwaardere, de gevaarlijke. Die eerste golfjes kunnen worden gebruikt om de gevaarlijke schokken te zien aankomen. Het is heel dure technologie die al wel is uitgerold in Japan, maar nog niet in Californië, waar dat ook de bedoeling. Trump heeft dat afgeschoten. In Griekenland is de techniek ook nog niet beschikbaar."

Hoeveel tijd van tevoren kun je weten dat het gevaarlijk wordt?

,,Dat is afhankelijke van hoe ver je van de aardbeving zit. Het Japanse systeem geeft je een waarschuwing van tussen een paar seconden en een halve minuut. Dan weet je dus dat er gevaarlijke trillingen gaan komen. Een halve minuut lijkt niet veel, maar dan heb je dus wel de tijd om op straat te gaan staan. Of eventueel ga je onder een bed liggen. Gebleken is dat dat verschrikkelijk veel kan uitmaken. Zeker bij mensen die goed getraind zijn. Training is hier wel cruciaal. Dat wordt meteen moeilijker met toeristen, maar ook dat is te organiseren.”

Is dit allemaal door de Japanners bedacht?

,,Het is een Japanse methode. Professor Hiroo Kanamori heeft er een aantal jaren geleden over gepubliceerd en die informatie is vervolgens uitgewerkt in een app. Het is een waarschuwingssysteem voor het grote publiek dat wordt aangedreven door een combinatie van metingen en supersnelle analyse van de data. En dan moet het gekoppeld worden aan een systeem waarbij je bij wijze van spreken iedereen sms’t. Die laatste stap is erg kostbaar. Het systeem heeft in Japan anderhalf miljard gekost, maar het bewees zich al meteen bij de laatste grote aardbeving."

Waarom neemt de rest van de wereld dat Japanse systeem dan niet over?

,,Dat kan, maar je moet het wel lokaal implementeren. Je moet je eigen instrumenten gebruiken. Die meetinstrumenten zijn overal anders. Binnen Japan wordt met twee verschillende stroomnetten gewerkt, wat het extra gecompliceerd maakt. Je komt in allerlei lokale hardwareshit terecht en daar zitten de kosten. In Griekenland kunnen ze dat geld niet opbrengen."

Is daar geen EU-programma voor?