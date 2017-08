Australische politie pakt Schiedamse drugsbaron op in Dubai

De Australische federale politie heeft een belangrijk kopstuk opgepakt in een grote Australische drugszaak. Het gaat om de uit Schiedam afkomstige Nejmi S., die in de media daar ook wel Nejmi 'The Boss' wordt genoemd.

Volgens The Daily Telegraph is S. onderdeel van een driekoppige groep drugsbazen die al geruime tijd vanuit Europa grote partijen drugs naar Australië smokkelen. De Schiedamse man (41) heeft een Turkse achtergrond en is volgens De Telegraaf de broer van de wereldberoemde kickbokser Gökhan ’De Rebel’. Deze broer zou, net als S., ook verblijven in Dubai waar hij zich op dit moment voorbereid op een gevecht in september.

Het is de tweede keer dat Nederlanders worden gelinkt aan de Australische drugszaak. Begin augustus hield de politie twee mannen aan - iemand uit Utrecht en een 47-jarige man uit Huizen - in verband met de grootschalige drugshandel. De twee zouden 1.000 kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal meth willen vervoeren naar Australië in een zeecontainer.

Operation Veyda

De Australische autoriteiten deden 8 augustus een beroep op de Nederlandse politie in het kader van het onderzoek dat luistert naar de naam Operation Veyda. Op basis van dit beroep is de Nederlandse politie een onderzoek gestart, waarbij de mannen uit Utrecht en de man uit Huizen in beeld kwamen. Ook in Dubai en Australië zijn begin augustus mensen aangehouden. De Nederlandse mannen zouden opgetreden hebben als leverancier van de harddrugs.

Volgens de Australische politie zijn de verdachten onderdeel van misdaadorganisaties uit het Midden-Oosten, geleid door de broers John, Michael en Fadi Ibrahim uit Sydney. De broers staan bekend als grote criminelen. Het onderzoek naar de misdaadorganisaties begon al in 2016.

Een totaal van bijna 1.000 kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal methamfetamine werd aangetroffen bij de arrestaties in Huizen en Utrecht.

