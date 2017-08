Auto rijdt in op mars nationalisten in VS

Een aantal van de deelnemers aan de later op de dag geplande demonstratie draagt militia-uniformen en geweren. Daarbij werden leuzen geroepen tegen onder meer joden, homo's en immigranten. Tegenstanders scanderen hun eigen leuzen en spuiten met chemische sprays. Later op de dag worden duizenden mensen verwacht.



Aanleiding van dit alles is de oproep van de rechtse blogger Jason Kessler, die een 'pro-white' rally heeft aangekondigd als protest tegen het besluit van Charlottesville om een standbeeld van Robert E. Lee te verwijderen. Lee was een generaal voor het Zuiden in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-65). De zuidelijke staten vochten destijds tegen de afschaffing van de slavernij.



Gisteravond waren er ook al ongeregeldheden toen honderden blanke nationalisten over het terrein van de Universiteit van Virginia marcheerden, veelal met brandende toortsen in de handen. Een persoon is gearresteerd en verschillende mensen raakten gewond.