Auto van man die inreed op politie Champs-Élysées bevatte springstof

Bij het incident zijn verder geen gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is de verdachte overleden aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk waaraan hij precies is overleden. Diverse media meldden kort na het incident dat de man was neergeschoten door de politie. De Renault Mégane waar de verdachte in reed, vloog kort na de botsing in brand. Gendarmes trokken hem uit het brandende voertuig.

Kalasjnikov

De explosievenopruimingsdienst deed onderzoek. Franse media berichtten dat de bestuurder onder meer een kalasjnikov bij zich had. Volgens minister Gérard Collomb (Binnenlandse Zaken) hadden de explosieven in het voertuig een ontploffing kunnen veroorzaken. ,,Dit laat nog maar eens zien dat het dreigingsniveau in Frankrijk zeer hoog blijft'', zei hij tegen verslaggevers. Volgens de Franse krant Le Parisien kwam de bestuurder uit Argenteuil, een voorstad van Parijs. De Franse inlichtingendienst had hem al langer op het oog omdat hij zou zijn geradicaliseerd. Daarom leidt de Franse antiterreureenheid het onderzoek. De politie deed in verband met het incident rond 17.00 uur een inval in een woning in Le Plessis-Pâté, een dorpje op ongeveer 50 kilometer van Parijs.

Noodtoestand

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak van een aanslag waarbij de veiligheidstroepen in Frankrijk het doelwit waren. Collomb is van plan om aanstaande woensdag een voorstel in te dienen om de noodtoestand in Frankrijk te verlengen tot 1 november. Nu loopt deze nog af op 15 juli. De minister zegt dat de huidige situatie in Frankrijk laat zien dat nieuwe wetten nodig zijn en dat de maatregel het 'hoge niveau van veiligheid' behoudt.



Omstanders meldden kort na de aanval dat zij een explosie en schoten hoorden. Volgens getuigen zetten agenten een gebied af in de buurt van het presidentieel paleis. De politie adviseerde via sociale media de omgeving te vermijden.



Kort voor de Franse presidentsverkiezingen in april werden op de Champs Élysées drie politieagenten beschoten, van wie er één om het leven kwam. De politie schoot de dader dood.