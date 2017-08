AzG staakt tijdelijk met helpen bootvluchtelingen

VIDEO Noodtoestand uitgeroepen om mars nationalisten in VS

19:01 Charlottesville in Virginia is het toneel van ongeregeldheden in aanloop naar een aankondigde mars van 'white nationalists'. Honderden voor- en tegenstanders gaan al met elkaar op de vuist. De staat heeft de noodtoestand uitgeroepen om snel te kunnen ingrijpen als dat nodig is.