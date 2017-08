Bannon verklaart de oorlog aan tegenstanders Trump

Steve Bannon is strijdvaardiger dan ooit. ,,Ik draag mijn wapens weer. Het is tijd voor ‘Bannon the Barbarian’”, zegt de ultra-conservatief een dag na zijn vertrek uit het Witte Huis.

Als strategisch adviseur drukte Bannon (63) een belangrijk stempel op de ‘America First’-campagne van de president. Na Trumps intrede in het Witte Huis kreeg Bannon het meer en meer aan de stok met de meer gematigde leden van de presidentiële staf. Onder hen ook Trumps invloedrijke schoonzoon Jared Kushner. De commotie rond de met geweld omgeven ultra-rechtse betoging in Charlotsville en Trumps worsteling met een veroordeling van dat geweld, zou het laatste duwtje zijn geweest voor Bannons vertrek. Hij wordt beschuldigd van anti-semitisme en racisme. De president heeft dat altijd bestreden: ,,Hij is geen racist.’’

Woedend

Maar ook Donald Trump nam al enige tijd afstand van zijn politieke strateeg. In de ogen van de president zou Bannon teveel eer opeisen voor zijn zege bij de presidentverkiezingen. Bovendien ergerde Trump er zich aan dat Bannon teveel informatie aan de media gaf en hem daarbij teveel tegensprak. Bannon’s uitspraak vorige week, tegenover het liberale blad American Prospect, dat er geen militaire oplossing was voor ‘Korea’, zou Trump woedend hebben gemaakt.

Volledig scherm Steve Bannon (derde van rechts) staat Donald Trump bij tijdens diens telefoongesprek met Vladimir Poetin op 28 januari. De foto laat zien hoe kort de houdbaarheidsdatum is van leden van Trumps entourage. Behalve Bannon hebben ook chefstaf Reince Priebus (tweede van links), directeur communicatie Sean Spicer (tweede van rechts) en de nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn (uiterst rechts) het veld al geruimd. Alleen vice-president Mike Spence zit met Trump nog in het zadel. © REUTERS

Bannon zegt nu dat het ‘presidentschap van Trump waarvoor wij zo hebben gevochten tijdens de verkiezingen, voorbij is’. ,,We hebben nog steeds een enorm grote beweging en we zullen iets moois maken van dit presidentschap’’, aldus de ultra-conservatief. ,,Mocht er enige twijfel over bestaan, laat het duidelijk zijn: ik verlaat het Witte Huis en trek voor Trump ten strijde tegen zijn tegenstanders. Op Capitol Hill (het parlement, red), in de media en in de zakenwereld.’’ Hij zal ook de ‘globalisten’ in het Witte Huis niet sparen. Wie hij daarmee bedoelt, liet hij in het midden. Hij noemde geen namen. Volgens Witte Huis-analisten zou hij het vooral gemunt hebben op Trumps nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster en Gary Cohn, de directeur van de presidentiële Nationaal Economische Raad.

Aanval

Bannon opent de aanval vanuit Breitbart News, de ultra-conservatieve website die hij groot maakte. Hij leidde vrijdagavond al meteen de eerstvolgende redactievergadering als hoofdredacteur. Volgens Bannon kan hij beter het gevecht aan met Trumps tegenstanders nu hij geel meer uitmaakt van Trumps entourage. ,,Ik kan mijn wapens weer dragen. We trekken ten strijde tegen iedereen die ons in de weg staat. Breitbart is daarvoor een geoliede machine.’’

De directeur van Breitbart, Joel Pollak, is het helemaal met hem eens. Zijn reactie op Bannons terugkeer bestond uit een hashtag tweet met één woord: #WAR. De kop op de website luidde: ‘Populistische held Stephen K. Bannon is weer thuis’.

