Baviaan op intensive care na veroorzaken stroomstoring Zambia

Zambia is in de ban een baviaan die zondag een grote stroomstoring veroorzaakte in toeristenoord Livingstone. Het dier peuterde in een elektriciteitscentrale aan hoogspanningskabels, werd geëlektrocuteerd maar overleefde wonderwel en ligt nu op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis.

Door de stroomstoring, zondagmorgen tegen zevenen, kwamen volgens de Zambiaanse elektriciteitsmaatschappij Zesco 50.000 klanten zonder elektriciteit te zitten. ,,De nieuwsgierige baviaan peuterde aan kabels van de transformator van de elektriciteitscentrale in Livingstone'', aldus woordvoerder Henry Kapata tegenover plaatselijke media en een correspondent van de BBC. ,,Die heeft een vermogen van 108 Megawatt. De stroomkabels staan onder hoogspanning. Je kunt aan de verwondingen van het dier - een aantal schroeiplekken - duidelijk zien dat hij werd geëlektrocuteerd. De aap overleefde de stroomstoot dankzij zijn goed geïsoleerde handpalmen. Helaas kunnen we het dier niet laten vervolgen. Als het een mens was geweest dan hadden we hem voor de rechter gesleept wegens sabotage en was hij mogelijk voor 25 jaar achter de tralies verdwenen."

Quote Als het een mens was geweest dan hadden we hem voor de rechter gesleept en was hij wellicht voor 25 jaar achter de tralies verdwenen Henry Kapata, woordvoerder elektriciteitsmaatschappij Zesco

Volgens de Zambiaanse elektriciteitsmaatschappij was het incident met de baviaan het eerste in zijn soort. ,,De elektriciteitscentrale ligt weliswaar dichtbij wildparken, maar apen verlaten die parken zelden", aldus de woordvoerder.

Medewerkers van het departement voor het beheer van Nationale Parken en wilde dieren in Zambia ontfermden zich over de zwaargewonde baviaan. Ze brachten het dier over naar het ziekenhuis in Livingstone, waar het werd opgenomen op de intensive care.

Reacties

Het nieuws over de ziekenhuisopname van de baviaan veroorzaakt een stroom aan reacties op sociale media. Sommige reageerders zijn verontwaardigd. ,,Een aap in een ziekenhuis? Arme Zambianen hebben geen geld voor medische behandeling. Pure geldverspilling'', schrijft Kelvin Mafwatamba op de Facebookpagina van nieuwssite Zambia Reports. ,,Deze bavianen zijn gevaarlijk en zouden afgemaakt moeten worden. Eentje krabde vorig jaar bijna een van mijn ogen uit'', reageert Adaobi Mwanamwambwa. Kulobone Sitali is ook boos. ,,Ik vraag me af waarom ze deze aap behandelen als een mens. Bavianen veroorzaken regelmatig problemen in het grensgebied. Ze gristen ook al vele malen mijn brood en andere boodschappen uit mijn handen.''

Veel Zambianen zien er de humor wel van in. ,,Deze aap is een terrorist. Ze zouden hem levenslang moeten opsluiten'', grapt Danny Lufundisha. Chad Mupila schrijft: ,,Dit doet me denken aan de baviaan die de vorige president onder pieste.'' Rabson Banda geeft er een politieke draai aan. ,,Deze baviaan moét wel een lid van de UPND (oppositiepartij) zijn.''

Landelijke stroomstoring