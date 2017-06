Belg die 154 miljoen won bij Europese loterij heeft zich gemeld

Een dag na de Britse verkiezingen: maar wat nu?

12:53 Een dag na de Britse verkiezingen is de storm een beetje gaan liggen, maar nu resteert de vraag: wat moet er nu gebeuren? De Britse premier May heeft geen meerderheid meer in het parlement, en zal dus met andere partijen moeten gaan samenwerken. Correspondent Suse van Kleef zet de opties uiteen.