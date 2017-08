Belg opgepakt die in Istanboel aanslag wilde plegen

Medhi A. werd - volgens het Turkse persbureau Anadolu - afgelopen donderdag opgepakt in de wijk Fatih, op de Europese oever van Istanboel. Hij zou er bezig geweest zijn met de voorbereiding van een bomaanslag in de Turkse metropool. Volgens de Turkse krant Hürriyet zou hij ook betrokken geweest zijn bij de organisatie van verschillende aanslagen in Europa. Dezelfde krant meldt ook dat hij verantwoordelijk zou zijn geweest voor de Franstalige tak van jihadisten bij IS.

Aanslagen

Turkije is al twee jaar in de ban van een golf aanslagen. Zo was er in de nacht van oud naar nieuw dit jaar nog de dodelijke aanslag in discotheek Reina, waar naast 38 dodelijke slachtoffers vielen. Daarna volgden geen aanslagen meer, maar de autoriteiten arresteren wel voortdurend terreurverdachten. Dat gebeurde ook eind juli nog toen zeventien buitenlanders werden opgepakt voor mogelijke sympathieën met IS.