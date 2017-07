Belg tuft op tractor van Neerpelt naar Ibiza

Hij was al eens met de auto gegaan, een keer met de motor en al vaak genoeg met het vliegtuig. Maar hij was toe aan een nieuw avontuur. De 52-jarige Peter Vanderheyden tufte daarom van z'n huis in Neerpelt naar z'n flat in Eivissa met de tractor. Een tocht van 1.600 kilometer met zo'n 25 km/uur.

Volledig scherm Peter kluste zelf een soort box in elkaar waar hij in kon slapen. © Riera ,,Vier jaar geleden kocht ik een appartement vlak bij Santa Eularia, het dorpje waar mijn broer woont. Sindsdien kom ik wel tien keer per jaar", vertelt Peter Vanderheyden (52), een trucker uit Neerpelt aan de Vlaamse krant HLN. Het was volgens Peter hoog tijd voor wat nieuws: ,, En dus koos ik voor m'n gerestaureerde tractor, een 49 jaar oude Fendt.



De vrachtwagenchauffeur kluste zelf een speciale laadkoffer in elkaar met slaapruimte, die achter op zijn uitzonderlijke vervoersmiddel gemonteerd werd. ,,In die koffer zat een opbergruimte voor mijn kleren, wat eten, een batterij om lampjes te laten branden en mijn telefoon van stroom te voorzien en natuurlijk ook een matras om op te slapen."

Stand van de zon

Op 18 juni begon Peter met zijn rit. Met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur waren snelwegen uitgesloten. ,,In België ging alles nog zeer vlot. Ik ken onze wegen en er zijn genoeg tankstations." Eenmaal in Frankrijk was dat niet meer het geval. ,,Soms kwam ik maar één of twee tankstations per dag tegen, maar gelukkig heb ik nooit zonder brandstof gezeten."

Peter reed de hele tijd zonder gps. ,,Om mijn route uit te stippelen, had ik een landkaart van Frankrijk. Neerpelt lag er net niet meer op, maar vanuit Limburg heb ik met behulp van een bezemsteel een rechte lijn naar Barcelona getrokken. Die heb ik zo goed en zo kwaad mogelijk proberen te volgen. Ik bekeek de naambordjes van de grote dorpen en steden die ik tegenkwam en volgde de stand van de zon. Op die manier probeerde ik de goeie koers aan te houden."

Héét, zo zonder airco

Tussen de uitgestrekte Franse velden genoot Peter volop van de natuur. ,,Door langs die kleine binnenwegen te rijden, besefte ik pas hoeveel afstand je overbrugt als je op reis gaat. Vanuit Eindhoven sta ik per vliegtuig in zo'n 2,5 uur in Ibiza. Maar nu heb ik mensen ontmoet en dingen gezien die ik anders nooit ontdekt zou hebben. Het was een fenomenale belevenis voor iemand als ik die houdt van het landbouwleven."

In totaal zat Peter 84 uur op zijn tractor om op zijn eindbestemming te komen. ,,Op sommige momenten was het zo héét, zo zonder airco", lacht hij. ,,Maar ik heb ook geen enkele regenbui gehad. Het ging eigenlijk vlotter dan verwacht. Ik reed van zonsopgang tot zonsondergang. En daarna parkeerde ik mijn tractor op een kiezelweggetje tussen de velden of in een bos en kroop in m'n koffer om te slapen, tot de vogeltjes me weer wakker tsjilpten."

Nog een ommetje

Zeven dagen na zijn vertrek in Neerpelt tufte Peter de Catalaanse hoofdstad Barcelona binnen. Daar werd hij voor het eerst tegengehouden door de politie. ,,Plots gaven enkele agenten mij het teken dat ik aan de kant moest gaan staan. Niet omdat ik iets fout gedaan had, maar omdat ze onder de indruk waren van mijn tractor en er een foto mee wilden maken. Toen ik daarna verder de stad inreed, bleef een taxi de hele tijd naast me rijden omdat de passagiers ook foto's wilden maken van m'n Fendt." Uiteindelijk maakten Peter en z'n tractor met de ferry de oversteek van Barcelona naar Ibiza. ,,Toen ik aan land kwam, moest ik nog een uurtje rijden en toen was ik er eindelijk."