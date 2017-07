Belgische chirurg verdacht van moord op haar dochter (14)

De vrouw, Mehrnaz D., werd woensdag opgepakt. Of ze bekentenissen heeft afgelegd, is niet duidelijk. Net zomin is bekend hoe haar dochter precies om het leven is gekomen. Het lichaam van de 14-jarige Eline werd woensdagmiddag aangetroffen door de vriend van Mehrnaz D. Die vond het meisje levenloos in de flat van de vrouw in Leuven en belde de hulpdiensten. Die konden alleen nog maar vaststellen dat het meisje overleden was.