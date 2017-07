Berlijn woest: 'Duitsers gegijzeld door Turkije'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn is er van overtuigd: de Turkse regering houdt Duitsers gevangen als ruilmiddel, opdat de Bondsrepubliek gedetineerde Turken in Duitsland aan Ankara uitlevert. Dat meldt de krant Bild vandaag.

Erdogan zou enkele weken geleden hebben aangeboden de Duitse journalist Deniz Yücel te ruilen tegen twee hoge Turkse officieren die naar Duitsland zijn gevlucht na de poging tot staatsgreep vorig jaar in Turkije. In verband met die couppoging zijn in Turkije 22 Duitsers aangehouden, van wie er nog negen in de cel zitten.

Vandaag deed Ankara een Duitse eis tot vrijlating van een groepje mensenrechtenactivisten, onder wie een Duitser, af als een onacceptabele inmenging in zaken die alleen Turkije aangaan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zijn vakantie aan de Noordzee afgebroken om vandaag in Berlijn de volgende stap in de Duits-Turkse crisis te zetten.

Tegen de wet

De minister noemt in een reactie het vasthouden van Duitse gevangenen niet in verhouding met de arrestatie van Turken in Duitsland en tegen de wet. ,,We kunnen de huidige ontwikkelingen in Turkije niet negeren'', aldus Gabriel. ,,Het is onze prioriteit om een conflict met Turkije te vermijden. We willen de dialoog blijven aangaan, maar kunnen ook niet op de huidige manier doorgaan.'' Hij laat weten dat er consequenties volgen voor de beleidsbepalers in Ankara.

Duitse toeristen die naar Turkije willen afreizen, worden gewaarschuwd waakzaam te zijn. ,,Aanpassing van ons reisadvies naar Turkije is onvermijdelijk'', aldus de minister. Ook de exportverzekering die de overheid geeft voor de uitvoer van producten naar of investeringen in Turkije wordt heroverwogen.

Arrestaties mensenrechtenactivisten

Daarnaast waarschuwde hij uitdrukkelijk tegen investeringen in Turkije, omdat daar geen rechtszekerheid meer is. ,,Eerlijke gerespecteerde ondernemingen worden er als terroristisch afgeschilderd'', volgens Gabriel.

Dat overkwam ook de Duitse mensenrechtenactivist wiens arrestatie 5 juli in Istanbul tot de huidige spanning leidde. Activist Peter Steudtner is samen met anderen gearresteerd wegens 'steun aan een gewapende terroristische organisatie'. Gabriel noemde dat onzinnig. Beschuldigingen van 'terrorismepropaganda' worden als voorwendsel gebruikt om kritische stemmen in Turkije tot zwijgen te brengen, zei Gabriel.

Verslechterde betrekkingen