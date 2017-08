Besmette eieren duiken op in Denemarken, Roemenië en Oostenrijk

Volgens Roemeense autoriteiten is het eigeel niet in de verkoop gekomen. Het zal worden verbrand. Het is de eerste keer dat fipronil in Oost-Europa wordt aangetroffen. Pluimveebedrijven in Roemenië zullen regelmatig worden gecontroleerd, meldt de overheid.



In totaal zijn de besmette eieren in elf landen aangetroffen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden. In Oostenrijk hebben twee groothandels volgens de nationale toezichthouder honderden kilo's uit Nederland afkomstige eieren verkocht in het hele land. De producten worden uit voorzorg weer teruggehaald.