Bewoners Italiaanse dorp zagen kidnapper en toplessmodel aan voor stelletje

Nieuwe getuigenverklaringen roepen vragen op over de ontvoering van het Britse fotomodel Chloe Ayling (20). Bewoners in het Italiaanse dorpje Borgiallo dachten dat Ayling en haar kidnapper Lukasz Herba (30) een stel waren. In niets leek het op een ontvoering, meldt Daily Mail .

Toplessmodel Chloe Ayling deed begin deze week uit de doeken hoe zij vorige maand werd ontvoerd in Milaan. Haar modellenbureau stuurde haar van Parijs naar de Italiaanse modestad voor een fotoshoot. Eenmaal daar werd Ayling gedrogeerd. Toen ze wakker werd zat ze in een tas en kon alleen ademen via een klein gaatje.



Met een auto werd ze meegenomen naar een leegstaande woning. Als haar manager geen 300.000 euro op tafel zou leggen, dan werd ze verkocht op het darknet. Uiteindelijk is ze toch vrijgelaten, omdat ze een peuter had en het verkopen van een jonge moeder tegen de regels was van de criminele organisatie Black Death.

Volledig scherm De Italiaanse politie gaf eerder deze foto vrij. Dit is de woning waar kidnapper Herba het model gevangen hield. © EPA

Volgens Cesare Prati uit het Italiaanse dorp Borgiallo rammelt het verhaal aan alle kanten. Hij verhuurde het huis waarin de kidnapper, de Pool Lukasz Pawel Herba, zijn slachtoffer gevangen hield. ,,We dachten eerst dat zij en Herba een stel waren. We zagen haar zelfs in haar eentje door het dorp lopen. Wat is dat nou voor een ontvoering?’’ Volgens Prati is enkele kilometers verderop een politiebureau. ,,Waarom ging ze daar niet naartoe? Ik snap dat niet.’’

Quote We hebben haar zelfs in haar eentje door het dorp zien lopen. Wat is dat nou voor een ontvoering? Cesare Prati Ook werden de Pool en het model gesignaleerd tijdens het winkelen. Tijdens de ontvoering verloor Ayling een schoen en dus gingen ze samen een nieuw paar kopen. Toen een agent het model naderhand voorhield dat dit wel opmerkelijk is, barstte ze in tranen uit.

Een van de onderzoekers verklaarde later volgens Daily Mail dat het model dacht dat Herba haar zou beschermen tegen de overige ontvoerders. Hij zou haar kunnen helpen ontsnappen en daarom bleef ze hem vertrouwen. Toch geeft de onderzoeker toe dat er gaten zitten in haar verhaal. Zo wilde het model eerst niet met de politie praten.

Ook is bekend geworden dat Herba de media een verhaal wilde verkopen over een Brits model dat door de Russische maffia is ontvoerd. Hij kon het verhaal leveren compleet met foto's.