Biertje in Singapore is goed voor je immuunsysteem

Wie wil dat nou niet? Bier drinken dat ook nog eens gezond voor je is. Bedenker Alcine Chan heeft in het lab een biertje ontwikkeld met de goede bacterie probiotica. Wie het biertje wil proeven moet wel even naar Singapore afreizen, want daar is hij te verkrijgen.