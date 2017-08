Bizar mysterie rond gezonken Deense duikboot en een verdwenen journaliste

Heel Scandinavië is in de ban van het bizarre mysterie van de plotselinge ondergang van de bekende duikboot ‘UC3 Nautilus’, vrijdag in de baai van Køge, veertig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kopenhagen.



De 18 meter lange en 40 ton wegende duikboot – de grootste ter wereld gebouwd door een particulier – zonk in recordvaart naar de zeebodem. Kapitein en uitvinder Peter Madsen (46) was naar eigen zeggen 'als enige' aan boord. Hij kon zich redden in een kleine motorboot. Vanuit een Seahawk-helicopter van de Deense marine werd geobserveerd hoe zijn geesteskind binnen dertig seconden ten onder ging. Volgens de geredde uitvinder zat het tegen.



Tegenover de Deense omroep TV 2 verklaarde hij bijna nonchalant dat een “klein probleem met ballasttank leidde tot een groot probleem”. Vanwege een ondeugdelijk ventiel zou de duikboot zijn stabiliteit hebben verloren en zijn gezonken. “Het werd opeens problematisch. Ik kon de luiken niet sluiten. Misschien was dat maar goed anders was ik nog steeds beneden geweest”, voegde Madsen er nog aan toe ten overstaan van journalisten. Dat was voordat hij door de politie werd opgepakt voor ondervraging.

Madsen praat met een politieagent na zijn redding uit de gezonken onderzeëer.

Journaliste

Want er zou nog iemand aan boord zijn geweest. Kim Wall, een Zweedse journaliste die een reportage maakte over de kleurrijke uitvinder Madsen en die door hem – zo verklaarde hij zelf – de avond te voren weer had afgezet op het eiland Refshaleøen in Kopenhagen.



Alleen gaf Wall daarna nooit meer een teken van leven. Haar vriend gaf haar diezelfde nacht als vermist op. De politie heeft nu sterke vermoedens dat het lichaam van de vrouw nu op de zeebodem ligt. In de onderzeeër van uitvinder Madsen. Hij werd vanochtend al voorgeleid voor de rechtbank in Kopenhagen, op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Kim Wall.



De Deense politie heeft getuigen opgeroepen die de journaliste die nog hebben gezien. Haar plotselinge onvindbaarheid heeft ook vraagtekens geplaatst achter de ondergang van de ‘Nautilus', vernoemd naar de beroemde duikboot uit de roman van Jules Verne, ’20.000 mijlen onder zee’. Was dat een technisch mankement of werd de panne in scene gezet om een moord te verbloemen?

Peter Madsen bij zijn duikboot in aanbouw.

Raket-Madsen

Het zou een mooie zaak van de fictieve politiecommissaris. Peter Madsen, bijgenaamd ‘Raket-Madsen’ is een bekende Deen en een fenomeen. Hij lijkt zo weggelopen uit een politieroman. Behalve dat hij duikboten bouwt schiet hij ook raketten af. Samen met de voormalige Deense Nasa-specialist Kristian von Bengtson werkte hij al bijna tien jaar aan een raket om toeristen in een baan om de aarde te brengen.



Ze zouden weer landen in capsules aan parachutes, ergens in de Oostzee. Von Bengtson trok zich in 2014 terug uit het project. Volgens Madsens biograaf valt het niet mee samen te werken met Madsen. De uitvinder is zeker een geniale ingenieur maar minder succesvol in de omgang met medemensen. Meer dan veertig medewerkers zijn de afgelopen jaren vertrokken omdat de 'perfectionist' Madsen ronduit onuitstaanbaar zou zijn.

