Bizarre vergadering Trump: iedereen moet een complimentje geven

Dat de Amerikaanse president Donald Trump het presidentschap op zijn compleet eigen manier invult, wisten we al langer. Toch zorgde het ongebruikelijke begin van zijn kabinetsvergadering van gisteren voor veel gefronste wenkbrauwen. De kabinetsleden kwamen één voor één aan het woord om te vertellen hoe geweldig president Trump is en hoe dankbaar ze zijn voor hun plek in het kabinet.



Vicepresident Mike Pence was de eerste die het woord nam. Hij noemde de functie die hij bekleedt onder Trump 'de grootste eer van zijn leven'. Nikki Haley, ambassadeur bij de VN, zei: ,,Het is een nieuwe dag in de Verenigde Staten. We hebben een sterke stem. Mensen weten waar de VS voor staan, waar we tegen zijn en ze zien ons leiderschap over de grenzen." De minister van Gezondheid, Tom Price, deed een opvallende uitspraak tijdens zijn compliment aan president Trump. Hij stelde dat heel Europa enthousiast is over het leiderschap van de VS op het gebied van internationale gezondheidszorg.