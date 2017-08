Björn (34) uit Haaksbergen lag gewond in Turks ziekenhuis

Dat zegt de Turkse politiechef Ilker Centinkaya tegen een verslaggever van deze krant in de Turkse stad Tarsus. ,,Op 9 juli meldde hij zich in het ziekenhuis van Silifke”, vertelt de politiechef. ,,Hij had ernstige verwondingen, onder meer aan zijn gezicht. Omdat er twee maanden daarvoor een nier bij hem was verwijderd, moest hij een paar dagen in het ziekenhuis blijven.”



Toch besloot Breukers om al na één nacht te vertrekken uit het ziekenhuis. ,,Heel vreemd”, vertelt Centinkaya. De politiebaas zegt ook dat Breukers kort voor zijn ziekenhuisopname nog samen was met Joey Hoffmann. Naar eigen zeggen was Breukers gevallen op de rotsen bij het strand. De Turkse politie plaatst vraagtekens bij dat verhaal.



Breukers had in mei een nier afgestaan aan zijn vrouw Derya.