Björn en Derya sliepen twee weken in huis van oma in Turkije

Direct na de verdwijning van Joey – die naar Nederland zou terugkeren, maar nooit op het Turkse vliegveld aankwam – reisde Derya met de taxi naar Tarsus. Ze was alleen, omdat ze haar man Björn kort daarvoor was kwijtgeraakt. Die dook de volgende dag op in het ziekenhuis van Silifke: uitgedroogd en met krassen over zijn lijf. Naar eigen zeggen was hij van de rotsen gevallen.