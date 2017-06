Bolt: We hebben voor ons leven moeten vechten

De journalisten liepen gevaar omdat ze met de rebellen de jungle in moesten vluchten voor het leger. ,,10 tot 18 uur lang lopen op gympies. Op dat moment denk je: dit gaan we niet overleven. Je rent voor je leven."



De mannen werden bewaakt door 6 of 7 personen in een militair kamp. De rebellen ontvoerde de mannen aanvankelijk omdat ze dachten dat Bolt en Follender CIA-agenten waren. ,,Maar we zijn met respect behandeld. We hebben eten gehad en er is nooit een wapen op ons gericht", vertelt de Spoorloos-presentator.



Bolt gaf toe dat hij bang is geweest en dat ze veel hebben gedacht aan hun naasten in Nederland. ,,De eerste dag hebben we veel spijt gehad. Maar je weet dat je gewoon door moet. Je moet overleven." Bolt en Follender weten nog niet precies wanneer ze teruggaan naar Nederland, maar ze zeiden dat dit ,,heel snel zal zijn''.