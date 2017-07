Brand Frankrijk: 'We slapen onder handdoekje op het strand'

Robert Jan de Heer is met zijn vrouw en drie kleine kinderen gisteren zelfs vertrokken uit het gebied. ,,We overnachten bij kennissen van familie van vrienden in Toulon. We lazen op de website van de gemeente dat er sowieso nog geen sprake is van terugkeer.”



Reeuwijker Arnold Fabrie en zijn gezin blijven wel. ,,Ik hou de boel goed in de gaten. Het heldhaftige optreden van de brandweermannen in zeker het vermelden waard. Ook de lokale bevolking is super sociaal, dat maakt diepe indruk."