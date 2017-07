De 28-jarige vrouw, Claudineia dos Santos Melo, was negen maanden zwanger toen ze in een vuurgevecht belandde in een arme wijk in Rio de Janeiro.



Een kogel raakte haar en de baby. Het kindje, Arthur, moest via een spoedoperatie ter wereld worden gebracht. De zuigeling kampt met verlammingsverschijnselen, maar de artsen denken dat Arthur er weer bovenop komt. ,,Het is een wonder dat zich voor onze ogen heeft voltrokken'', aldus het ziekenhuis.



De hoogzwangere Dos Santos was in de wijk Duque de Caxias, in het noordwesten van de Braziliaanse miljoenenstad, even de deur uitgelopen om luiers te kopen.



Plotseling drong een kogel via haar heup het lichaam binnen en raakte haar ongeboren kindje. De baby liep meerdere verwondingen op, onder meer aan zijn longen en ruggengraat.



Klebson da Silva, de 27-jarige vader van Arthur, vertelde de aanwezige pers in het ziekenhuis dat hij na het zien van zijn 'triomfantelijke zoon' hoopvol is dat het kindje zal herstellen.