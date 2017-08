Britse Alex mag kat niet adopteren omdat hij homo is

'Ik zit te huilen in de bus', twitterde de Britse Alex Andreou vanavond. De in Londen wonende acteur en schrijver was onderweg om een hulpbehoevende kat te adopteren. Halverwege de tocht kreeg hij echter een telefoontje dat hij weer mocht omdraaien. De reden: hij is homo.

Alex kan het niet begrijpen, schrijft hij. ,,Iedereen kijkt naar me, terwijl ik zit te huilen in de bus. De waarheid doet zo ongelooflijk veel pijn. Het verdriet is net zo sterk als toen ik nog maar acht jaar oud was." Volgens Alex komen de tranen voort uit een enorme woede.

De kat die Alex wilde adopteren, had volgens hem dringend een nieuw huis nodig. Daarom besloot hij snel af te reizen naar het doorgegeven adres, zo'n twee uur verwijderd van zijn huis. Onderweg ernaartoe had de huidige eigenaresse van de kat nog wat vragen voor de nieuwe eigenaar, zo is te lezen in een screenshot die Alex online heeft geplaatst. 'Hoe komt het eigenlijk dat je vrijgezel bent?', wordt hem gevraagd. 'Ben je soms homo?'. Alex antwoordt dat ze goed gegokt heeft. 'Is dat een probleem?', vraagt hij haar.

Klaarblijkelijk is de geaardheid van Alex inderdaad een probleem om voor een kat te kunnen zorgen. De verkoopster is naar eigen zeggen streng religieus, dus keurt ze de 'levensstijl' van Alex sterk af. Ze zegt er nog wel bij het 'vervelend te vinden als ze hem hiermee kwetst.' Alex weet de homofoob vervolgens van een sterke respons te voorzien: 'Lieverd. Ik ben in elkaar geslagen en uitgescholden voor nicht sinds ik acht jaar was. Mijn gevoelens kunnen wel wat hebben. Maar, ja, een 'excuus' is precies wat jij bent.

Hel

De verkoopster kan haar nieuwsgierigheid blijkbaar niet bedwingen, want ze durft Alex ook nog te vragen of hij niet bang is dat hij door zijn geaardheid in de hel belandt. In het geplaatste bericht is niet te zien of hij daar nog antwoord op heeft gegeven.

Op sociale media wordt het bericht van Alex massaal gedeeld. Mensen vinden het belachelijk, en vinden dat Alex de verkoopster met naam en toenaam aan de schandpaal moet nagelen. Maar daarmee verlaagt hij zich tot haar niveau, schrijft hij. Sommige mensen vinden zelfs dat Alex de vrouw moet aanklagen voor discriminatie. Ook is er veel medelijden voor de poes, die nu noodgedwongen in een dergelijke omgeving moet wonen.