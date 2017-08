Britse jogger duwt vrouw voor bus

In de video is te zien hoe de bus maar ternauwernood de vallende vrouw kan ontwijken. Nadat de bus tot stilstand kwam, snelden passagiers de vrouw ter hulp. Ze hield lichte verwondingen aan haar val over. ,,Alleen dankzij de uitstekende en snelle reactie van de buschauffeur is ze niet aangereden door het voertuig'', aldus de politie. ,,We willen graag met de jogger spreken over wat er precies die ochtend is gebeurd.''



De vrouw zag de jogger later nog terug rennen over de Putney Bridge waar het incident plaatsvond en probeerde hem nog aan te spreken, maar hij negeerde haar.