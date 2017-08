Britse moeder neergeschoten in sloppenwijk na nemen verkeerde afslag

Haar man en drie dochters Isabella (13), Holly (8) en Alice (7), die op de achterbank zaten, bleven ongedeerd. De politie in Brazilië is momenteel nog op zoek naar de twee daders, die op de vlucht sloegen. In december vorig jaar werd ook een Italiaan op een bromfiets doodgeschoten toen hij een sloppenwijk binnenreed. In februari overleed Argentijnse vrouw aan haar verwondingen nadat ze per ongeluk dezelfde favela binnen ging.



Eergisteren nog mobiliseerde de regering in Brazilië zo'n 10.000 politieagenten en soldaten om enkele sloppenwijken in Rio de Janeiro te zuiveren. De laatste weken worden er steeds meer gewelddaden en diefstallen gepleegd. Het leeuwendeel van de moorden wordt gepleegd door bendes die heer en meester zijn in de favela's. De overheid waarschuwt mensen de sloppenwijken niet in te gaan.