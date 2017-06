Brussel na terreurpoging op scherp

Belgische militairen hebben op het Centraal Station van Brussel een man met een bomgordel neergeschoten. Voordat hij werd uitgeschakeld, zijn er op het station ontploffingen gehoord. Het Federaal Parket in België beschouwt het als een terreuraanslag.



Rond 20.23 uur liet een nog onbekende man in het station, nabij de loketten, een bom afgaan toen hij doorkreeg dat militairen hem in de gaten hadden. Verder zou niemand gewond zijn geraakt.



Stationsmedewerker Nicolas van Herrewegen liep gisteravond net naar beneden toen hij de verdachte zag; een man van een jaar of 30, 35 met getint uiterlijk, rond gezicht, kort haar en een zwarte jeans. ,,Hij droeg een gordel waar draadjes uitkwamen", vertelt hij. ,,Verderop stond een koffertje. Toen we elkaar zagen, kwam hij achter me aan. Even later is dat koffertje ontploft." De ooggetuige is direct een collega gaan waarschuwen, waarna het station is geëvacueerd.