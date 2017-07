Bus vol toeristen rijdt dwars door vlammenzee op Corsica

Op het eiland Corsica reed een bus vol toeristen dwars door een van de branden die woeden op het eiland. Duizenden brandweermannen zijn in Zuid-Frankrijk op de been om het vuur in de regio te bedwingen. De branden hebben al ruim 1.400 hectare aan bos vernietigd. Sommige Nederlanders zijn inmiddels uit het gebied geëvacueerd.