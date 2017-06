CDA: Bizar dat Zweedse jihadisten een nieuwe identiteit krijgen

De krant deed onderzoek naar het leven van de terugkerende jihadisten. Een groot aantal heeft volgens het dagblad een nieuwe identiteit gekregen om zo een nieuw leven op te starten. Toch komt een groot deel niet aan de bak en zitten de voormalig jihadisten voornamelijk - zo anoniem mogelijk - thuis. Veel van hen hebben spijt van hun tocht naar het Midden-Oosten. Eén zegt dat het niet was zoals hij verwacht had, schrijft Expressen.

Omtzigt en Van Toorenburg hebben vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over het Zweedse beleid. ,,Hoe houden we deze jihadisten in de gaten als we in Europa niet meer weten wie & waar ze zijn?'', aldus het Kamerlid. De Zweedse krant schrijft dat een aantal van de gemeenten die de terugkeerders opvangt, geen zicht meer heeft op waar zij momenteel verblijven.