China gaat nat na experiment met leenplu's

In China is een splinternieuw uitleensysteem met openbare paraplu's al twee weken na de introductie uitgedraaid op een grote mislukking. Mensen in de steden Shanghai, Nanjing, Guangzhou en Nanchang konden de leenplu's - die met een elektronisch slot aan balustrades waren vastgemaakt - tegen betaling gebruiken. Maar bijna geen van de in totaal 300.000 paraplu's werd teruggehangen.

Het bedrijf dat het door de Chinese overheid gesubsidieerde uitleensysteem Sharing E Umbrella had bedacht is per direct gestopt met de 'pakplu's'. Ze waren bedoeld als vriendelijke geste voor Chinezen die op straat worden overvallen door een plensbui. Ze konden de paraplu's pakken door het slot aan het handvat te ontgrendelen met een code die ze via een smartphone-app kregen. Kosten: omgerekend 6 eurocent voor een half uurtje regenbescherming en een borg van 2,80 euro. Dat laatste bedrag kregen de gebruikers na het terughangen teruggestort op hun bankrekening. Maar dat laatste deed dus vrijwel niemand.

De directeur van het nog jonge bedrijf Sharing E Umbrella wil hoe dan ook doorgaan met het volgens hem 'slimme uitleensysteem', zo heeft hij laten weten in een eerste reactie. Maar dan wel op een andere manier. Hoe? Dat is nog onderwerp van discussie. Een financieel drama is het debacle met leenplu's overigens niet. De inkoopprijs van de paraplu's is vele malen lager dan het borgbedrag van 2,80 euro.

Laksheid

Het is niet de eerste keer dat een uitleensysteem in China uitdraait op een regelrechte mislukking. Zo zitten de autoriteiten van de Chinese stad Hangzhou al een tijd in hun maag met een enorm huurfietsenkerkhof dat daar in korte tijd is ontstaan. Naar schatting staan momenteel maar liefst 84.000 roestige tweewielers op een afgesloten terrein buiten het centrum.