China roept Noord-Korea op 'terechte VN-sancties' te respecteren

Ook China stemde in met de resolutie die onder meer gericht is tegen de export van Noord-Korea. Ondanks de strafmaatregelen, was de sfeer gemoedelijk toen beide ministers elkaar de hand schudden. Voordat ze afgezonderd in een kamer verdwenen, bleef Ri vrolijk en legde Wang zijn hand op Ri's schouder. Wat de twee hebben besproken is niet bekendgemaakt.



Volgens Wang zijn de opgelegde sancties een passend antwoord op de rakettesten van Noord-Korea, maar blijft het tevens van belang om met Noord-Korea in gesprek te blijven. Hij heeft er bij zijn Noord-Koreaanse collega op aangedrongen de VN-resoluties te accepteren. Wang riep Amerika en Zuid-Korea daarnaast op af te zien van provocaties, zoals militair machtsvertoon en gezamenlijke oefeningen.